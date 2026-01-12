Chi è Oscar Mingueza nuovo obiettivo della Juventus per rinforzare la fascia La storia e l’identikit

Oscar Mingueza è un difensore spagnolo, attualmente in forza al Celta Vigo. Nato nel 1999, si è formato nel settore giovanile del Barcellona, dove ha esordito in prima squadra. Caratterizzato da versatilità e buona tecnica, Mingueza rappresenta un’opzione per rinforzare la fascia difensiva della Juventus. La sua esperienza e capacità di adattamento potrebbero contribuire alla solidità del reparto difensivo bianconero.

Chi è oscar Mingueza, il nuovo obiettivo per rafforzare la fascia della Juventus. Vediamo insieme la sua storia e l'identikit del calciatore. La Juventus prosegue la sua caccia ai rinforzi difensivi guardando con grande interesse alla Liga, dove ha individuato un profilo ideale per le esigenze della squadra. Secondo quanto rivelato in una esclusiva da Fabrizio Romano sul suo profilo X, il club torinese è ufficialmente tra gli interessati ad acquistare Oscar Mingueza. Il calciatore attualmente in forza al Celta Vigo ha attirato le attenzioni di mezza Europa e la dirigenza bianconera sembra intenzionata a fare sul serio per portarlo in Italia, inserendosi in una corsa che si preannuncia molto agguerrita.

