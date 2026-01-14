Chi è Oscar Mingueza l'esterno spagnolo vicino alla Juventus capace di giocare in 7 ruoli diversi
Oscar Mingueza è un calciatore spagnolo versatile, capace di occupare fino a sette ruoli diversi in campo. Attualmente vicino alla Juventus, potrebbe trasferirsi già a gennaio o al massimo a giugno, a parametro zero. La sua capacità di adattarsi a diverse posizioni lo rende un profilo interessante per la squadra, che valuta l’opportunità di rinforzare il reparto difensivo con un giocatore eclettico e affidabile.
Oscar Mingueza è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus già a gennaio. Al massimo a giugno e a parametro zero. Il terzino spagnolo è capace di giocare in 7 ruoli diversi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
