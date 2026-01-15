Juventus accelera | Mingueza in Spagna si riapre Chiesa

La Juventus accelera le proprie operazioni di mercato, con il direttore sportivo Marco Ottolini in Spagna per incontri con il Celta Vigo riguardo a Oscar Mingueza, in scadenza a giugno. Nel contempo, si riapre il dossier Chiesa, segnalando un’attività intensa e mirata a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

La Juventus intensifica le manovre e spinge su più tavoli. In queste ore il ds Marco Ottolini è in Spagna per un confronto diretto con il Celta Vigo: al centro dei colloqui Oscar Mingueza, esterno destro in scadenza a giugno, profilo che Luciano Spalletti vorrebbe subito in rosa. Parallelamente prende forma un’altra idea forte: il rientro di Federico Chiesa. A Torino si lavora a un prestito con obbligo di riscatto da presentare al Liverpool, soluzione ritenuta funzionale per superare le frizioni tra il giocatore e Arne Slot. L’operazione potrebbe essere finanziata dalla cessione di João Mário, per il quale si cercano acquirenti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Calciomercato oggi: Terremoto Real, via Xabi Alonso. Juve, blitz per Mingueza; Juventus Spalletti chiede rinforzi | terzino destro nel mirino.

Juventus, Ottolini in missione in Spagna per Mingueza - Mingueza, classe 1999, ha costruito la propria carriera con solidità e versatilità. it.blastingnews.com