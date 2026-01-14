Calciomercato Juventus Mingueza vice Kalulu | Joao Mario no

La Juventus monitora attentamente il calciomercato, valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa. Tra i nomi in circolazione, Oscar Mingueza emerge come possibile inserimento, anche se la trattativa è ancora ai primi passi e richiede ulteriori sviluppi. Nel frattempo, si smentiscono eventuali trattative per Joao Mario, mentre l’obiettivo principale resta studiare le opportunità più adatte alle esigenze della squadra.

La Juventus osserva, prende appunti e comincia a muovere le prime pedine. Oscar Mingueza è un nome che circola con sempre maggiore insistenza negli uffici della Continassa, ma la trattativa è appena agli inizi e si preannuncia tutt’altro che lineare. Non per una mancanza di interesse, quanto per incastri economici e politici che rendono l’operazione delicata. Mingueza, una pista che nasce in salita. Il Celta Vigo non ha fretta di cedere. Mingueza è un titolare, una pedina funzionale, e soprattutto un giocatore il cui cartellino porta con sé una clausola non secondaria: il 50% di una futura cessione spetterebbe al Barcellona. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

