Juventus idea Mingueza già a gennaio | contatti in corso

12 gen 2026

La Juventus sta valutando l’acquisto di Mingueza già nel mercato di gennaio. Sono in corso contatti e trattative per anticipare un’operazione che, fino a poco tempo fa, sembrava riservata alla sessione estiva. La strategia del club punta a rafforzare la rosa con tempestività, sfruttando le opportunità offerte dal mercato invernale.

La Juventus guarda già oltre l’immediato, ma senza perdere tempo. In una sessione invernale che spesso vive di occasioni e incastri, alla Continassa prende forma un’idea precisa: anticipare oggi ciò che, fino a poche settimane fa, era considerato un colpo estivo. Il nome che circola con sempre maggiore insistenza negli ambienti bianconeri è quello di Oscar Mingueza, laterale spagnolo del Celta Vigo, profilo che risponde in pieno alle richieste tecniche della nuova Juventus. La sensazione, filtrata negli ultimi giorni, è che il club stia valutando seriamente un’accelerazione già in questa finestra di mercato, trasformando un’operazione a basso costo in un rinforzo immediato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Mercato Juve: idea Mingueza per la fascia - Punto fermo del Celta Vigo, il classe '99 Mingueza è sicuramente uno dei migliori esterni del calcio spagnolo ed abbina qualità in fase offensiva ma anche una buona attenzione in quella difensiva. it.blastingnews.com

