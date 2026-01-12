Juventus idea Mingueza già a gennaio | contatti in corso

La Juventus sta valutando l’acquisto di Mingueza già nel mercato di gennaio. Sono in corso contatti e trattative per anticipare un’operazione che, fino a poco tempo fa, sembrava riservata alla sessione estiva. La strategia del club punta a rafforzare la rosa con tempestività, sfruttando le opportunità offerte dal mercato invernale.

