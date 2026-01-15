Joao Pedro-Pisa | colpo di scena l' affare può saltare
Il trasferimento di Joao Pedro-Pisa è in forse: oggi, 15 gennaio 2026, si è verificato un episodio che potrebbe compromettere l’affare. La situazione si è evoluta in modo inatteso, lasciando in sospeso il futuro del giocatore e del club. Rimanere aggiornati su eventuali sviluppi sarà fondamentale per comprendere le prossime mosse di entrambe le parti.
Pisa, 15 gennaio 2026 – Ha dell’incredibile quanto accaduto nella giornata di oggi, 15 gennaio, in casa Pisa. Una giornata di gioia e dolore. Alle prime ore del mattino la notizia che ha riempito di gioia il popolo nerazzurro: dopo Durosinmi e Bozhinov, altri due colpi raggiunti dal Sudamerica: Loyola e Joao Pedro. Tutto l’ambiente, mister Gilardino compreso si è mostrato entusiasta. Quindi, nella serata, un fulmine a ciel sereno che dá nuova linfa e spiega meglio il significato del “non è ufficiale finché non c’è la firma”. Un’indiscrezione dall’altra parte del mondo, del giornalista Cesar Merlo, trova conferma: Joao Pedro avrebbe rifiutato la destinazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
