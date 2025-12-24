Askatasuna la lettera delle Acli alla città | Torino non è uno stato di polizia Vogliono criminalizzare il dissenso

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Torino non è uno stato di polizia. Non ci riconosciamo nel modello autoritario con cui l’ Esecutivo sta gestendo i rapporti tra istituzioni, società e persone”. È quanto si legge in una lettera aperta che la presidenza delle Acli di Torino ha scelto di rivolgere alla città proprio sabato sera, dopo la manifestazione cittadina contro lo sgombero del centro sociale Askastasuna. “Polizia, muri, idranti, scuole chiuse, strade vuote e tanta amarezza. Un intero quartiere militarizzato. Una sproporzione inaudita di forze, un intervento che non possiamo ignorare e che si inserisce pienamente in una deriva repressiva che soffoca il confronto e desertifica gli spazi sociali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

askatasuna la lettera delle acli alla citt224 torino non 232 uno stato di polizia vogliono criminalizzare il dissenso

© Ilfattoquotidiano.it - Askatasuna, la lettera delle Acli alla città: “Torino non è uno stato di polizia. Vogliono criminalizzare il dissenso”

Leggi anche: Sgombero di Askatasuna: la vendetta dello Stato contro il dissenso

Leggi anche: Askatasuna, l’ex pm di Torino Rinaudo: «Vogliono dichiarare guerra allo Stato e a questo governo che ha riportato la legalità»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.