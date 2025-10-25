Ragioni di ordine e sicurezza pubblica | la Polizia di Stato chiude un locale per cinque giorni

Venerdì la Polizia di Stato di Ravenna, insieme ai Carabinieri, ha dato esecuzione al provvedimento adottato dal Questore di Ravenna con cui è stata disposta la sospensione della licenza di un pubblico esercizio con conseguente chiusura temporanea dell’attività per 5 giorni. Il provvedimento è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Arezzo-Ternana, trasferta vietata agli aretini per ragioni di ordine pubblico La decisione è arrivata dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. “La decisione deriva dall’annosa rivalità che contrappone le due tifoserie, più volte degenerata in comportame - facebook.com Vai su Facebook

Lo ha disposto la Prefettura di Perugia per ragioni di ordine pubblico e sicurezza #Rimini #Sport - X Vai su X

Ravenna. La Polizia di Stato chiude e sospende la licenza per 5 giorni di un locale per ragioni di ordine e sicurezza pubblica - Ieri, 24 ottobre, la Polizia di Stato di Ravenna e i Carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento adottato dal Questore di Ravenna con cui è stata ... Riporta ravennanotizie.it

Disturbo all’ordine e alla sicurezza pubblica in viale Dante, chiuso locale per 10 giorni - Ancora locale temporaneamente chiuso per ragioni di ordine pubblico a Piacenza: il terzo nel giro di un mese. Secondo piacenzasera.it

Olbia, vertice del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica - Vertice sulla sicurezza pubblica a Olbia, il Comitato ordine e sicurezza pubblica provinciale si è riunito questa mattina per fare il punto sulla situazione in città e mettere a punto le azioni da ... Lo riporta unionesarda.it