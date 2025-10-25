Ragioni di ordine e sicurezza pubblica | la Polizia di Stato chiude un locale per cinque giorni

Ravennatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì la Polizia di Stato di Ravenna, insieme ai Carabinieri, ha dato esecuzione al provvedimento adottato dal Questore di Ravenna con cui è stata disposta la sospensione della licenza di un pubblico esercizio con conseguente chiusura temporanea dell’attività per 5 giorni. Il provvedimento è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

