Italia-Romania oggi in tv Europei pallanuoto 2026 | orario canale programma streaming

Oggi, giovedì 15 gennaio, si disputa Italia-Romania, partita valida per gli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado. La gara, inserita nel Gruppo D, rappresenta la terza giornata della fase a gironi e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Di seguito, orario, canale e programma completo per seguire l’incontro.

Tornerà in acqua nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 gennaio, il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l' Italia, inserita nel Gruppo D, affronterà, nella terza ed giornata della prima fase a gironi, la Romania. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ROMANIA DI PALLANUOTO DALLE 15.15 La sfida tra azzurri e romeni sarà la seconda del programma ed andrà in scena alle ore 15.15: le due compagini si giocheranno il primato, ed una vittoria nei tempi regolamentari vorrebbe dire partire a pieni punti nella seconda fase, nella quale il Settebello incontrerà Croazia, Grecia e la terza del Girone D (Georgia o Slovenia).

