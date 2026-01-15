Italia-Romania oggi Europei pallanuoto 2026 | orario tv programma streaming
Oggi, giovedì 15 gennaio, si disputa Italia-Romania, partita valida per gli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado. La gara, inserita nel Gruppo D, vede il Settebello tornare in acqua nel pomeriggio. Di seguito, orario, diretta TV, programma completo e opzioni di streaming per seguire l'incontro.
Tornerà in acqua nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 gennaio, il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l’ Italia, inserita nel Gruppo D, affronterà, nella terza ed giornata della prima fase a gironi, la Romania. La sfida tra azzurri e romeni sarà la seconda del programma ed andrà in scena alle ore 15.15: le due compagini si giocheranno il primato, ed una vittoria nei tempi regolamentari vorrebbe dire partire a pieni punti nella seconda fase, nella quale il Settebello incontrerà Croazia, Grecia e la terza del Girone D (Georgia o Slovenia). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Romania, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming
Leggi anche: Italia-Turchia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming
Pallamano, verso Euro 2026: l'amichevole Italia-Romania su Sky; Road to EHF EURO 2026: l'Italia sfida la Romania a Trieste per il Trofeo Friuli Venezia Giulia; Pallamano, l’Italia batte la Romania nella prima amichevole verso gli Europei; Europei di Belgrado. Slovacchia-Italia 12-17. Giovedì c'è la Romania.
Italia-Romania oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming - Tornerà in acqua nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 gennaio, il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a ... oasport.it
LIVE Italia-Romania, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: in palio il primato nel girone - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia- oasport.it
Europei di Belgrado. Risultati terzo turno. Formazioni Romania-Italia - Si conclude la prima fase a gironi degli europei maschili di pallanuoto 2026. federnuoto.it
Anno Culturale Romania-Italia 2026: “Il Tesoro ricamato delle regine”, in mostra al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia - Radio Romania Internazionale x.com
Alla ricerca di coperture per la legge di bilancio il Tesoro aveva deciso di anticipare la handling fee già a gennaio 2026. Ma solo Romania e Italia hanno scelta questa strada: ne deriva che è facilmente aggirabile e che finisce per penalizzare la nostra logistica facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.