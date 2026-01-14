Dove vedere in tv Italia-Romania Europei pallanuoto 2026 | orario programma streaming
Per seguire in TV Italia-Romania agli Europei di pallanuoto 2026, ecco orario, programma e opzioni di streaming. La partita rappresenta una fase importante del torneo, con avversari che offrono sfide crescenti fin dai primi incontri. Informazioni chiare e aggiornate ti permetteranno di seguire l’evento con facilità, rispettando le esigenze di chi desidera rimanere informato sulle competizioni sportive di rilievo.
L’urna amica riserva avversari che propongono un livello di difficoltà crescente nelle prime battute del torneo. È Il momento dell’ultimo test prima di tuffarsi a capofitto nella seconda fase della competizione, quella che mette in palio l’accesso alla zona medaglie. N ell’incontro valevole per la terza giornata del girone D degli Europei di pallanuoto, competizione che si svolgerà a Belgrado fino al 25 gennaio, l’Italia sfida la Romania, fischio di inizio previsto domani alle 15:15. Quello con la formazione allenata dal grande ex Bogdan Rath sta ormai diventando un appuntamento fisso dei grandi eventi internazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it
