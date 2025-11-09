Il primo Bodies party al Freak Film Festival 2025 | dj set di Hi-Jinks al Lombroso 16

Torinotoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la conclusione del concerto di Sillyelly, la seconda giornata del Freak Film Festival 2025, Sabato 15 novembre, si chiuderà con il primo appuntamento del Digital Underground Party "Bodies", una serata musicale che vedrà come protagonista Hi-Jinks. Il dj set è previsto per le ore 23:00. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

