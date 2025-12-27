I biancorossi visti dagli altri Ottima la prima parte della Maceratese La rosa risponde alle esigenze dell’allenatore

"È un campionato difficile e livellato, direi anche più combattuto rispetto all’anno scorso". Marco Giuliodori, allenatore del Fossombrone, tira le somme al giro di boa. "Nel torneo passato – ricorda Giuliodori (foto) – la Samb aveva fatto il vuoto nella parte alta della classifica, anche sotto ci sono tante formazioni in pochi punti e questo dimostra il livellamento del torneo in cui ogni settimana è una storia a sé, non c’è niente di scritto o scontato". Il tecnico analizza il cammino delle marchigiane. "Il Castelfidardo ha una classifica deficitaria. La Maceratese ha fatto un ottimo girone di andata considerando che è una neopromossa e che all’inizio ha pagato l’impatto con la nuova categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella prima giornata di ritorno prevale il ’fattore campo’.

