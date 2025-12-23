Istituti comprensivi Tarasconi | Utili per la continuità educativa degli studenti
Forse ha fatto meno discutere i piacentini rispetto al nuovo sistema dei rifiuti e ha fatto litigare meno la politica cittadina in confronto al futuro del salone di Palazzo Gotico. Però qualche grattacapo anche la riforma degli istituti comprensivi l’ha creato alla Giunta comunale, alle prese con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Istituti comprensivi, Tarasconi: «Utili per la continuità educativa degli studenti» - Tema raccolta rifiuti: già posizionata l’isola ecologica in piazzetta Plebiscito, poi arriverà in piazza Borgo ... ilpiacenza.it
Criteri, iscrizioni, trasporti: ecco cosa cambia con gli istituti comprensivi in città. Il vademecum - Istituti comprensivi al via in città a partire da settembre 2026: di seguito il vademecum del Comune di Piacenza, che ricapitola i principi, i criteri per le iscrizioni suddivisi per gradi scolastici ... ilpiacenza.it
Scuole da accorpare, la controproposta alla Regione di Comune, Provincia e Provveditorato - Comune, Provincia e Provveditorato inviano in Regione la loro controproposta sull’accorpamento degli istituti comprensivi. ilgazzettino.it
Martedì 23 dicembre il concerto degli istituti comprensivi di Poggibonsi con la Scuola Pubblica di Musica: un evento che unisce inclusione, musica e spirito natalizio - facebook.com facebook
#Scuola A Torino 15 istituti comprensivi tengono le scuole aperte sei giorni su sette, in alcuni casi fino alle 22 e anche d’estate. Merito dei Patti educativi di comunità, rilanciati un anno fa da Comune, Prefettura e Ufficio scolastico. Scuola sempre più spazio di c x.com
