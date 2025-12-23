Forse ha fatto meno discutere i piacentini rispetto al nuovo sistema dei rifiuti e ha fatto litigare meno la politica cittadina in confronto al futuro del salone di Palazzo Gotico. Però qualche grattacapo anche la riforma degli istituti comprensivi l’ha creato alla Giunta comunale, alle prese con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Istituti comprensivi, confronto pubblico con Comune e Provveditorato

Leggi anche: Propal, occupazioni degli istituti superiori: i docenti del 'Russoli' al fianco degli studenti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Istituti comprensivi, Tarasconi: «Utili per la continuità educativa degli studenti» - Tema raccolta rifiuti: già posizionata l’isola ecologica in piazzetta Plebiscito, poi arriverà in piazza Borgo ... ilpiacenza.it