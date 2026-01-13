A Teheran, migliaia di manifestanti continuano a riunirsi in piazza, nonostante le azioni di repressione da parte del regime. Un video condiviso sui social media mostra una vasta assemblea vicino al parco Daneshjoo, evidenziando la persistente volontà di esprimere il proprio dissenso. La situazione rimane tesa, con la presenza di gruppi di cittadini che chiedono maggiore libertà e diritti civili.

Il filmato pubblicato sui social media mostra una folla di manifestanti radunati vicino al parco Daneshjoo a Teheran. Queste ultime manifestazioni si verificano nonostante il blackout di internet a livello nazionale e la brutale repressione da parte delle autorità L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, a Teheran migliaia di manifestanti ancora in piazza nonostante la repressione del regime

