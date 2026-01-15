A fianco delle donne e del popolo iraniano

Il Coordinamento donne Spi e Cgil esprime la propria solidarietà alle donne e al popolo iraniano, sottolineando l’importanza di supportare i diritti civili e le libertà fondamentali. In un momento di tensione e sfide, è fondamentale mantenere l’attenzione su questioni di giustizia e dignità, promuovendo un impegno condiviso per un futuro più equo e rispettoso dei diritti umani.

