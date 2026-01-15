Iran le proteste in diretta | Teheran | Trump ci ha informati che non attaccherà

Le ultime notizie dall’Iran segnalano la fine dell’allerta per un possibile attacco statunitense, con Teheran che conferma di aver ricevuto rassicurazioni da Trump. Le proteste continuano nel paese, mentre lo spazio aereo di Teheran è stato riaperto. Nonostante ciò, la situazione rimane tesa, e la stabilità politica e sociale dell’Iran rimane sotto osservazione.

Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: scongiurato attacco imminente degli USA e riaperto lo spazio aereo di Teheran, ma la tensione nel paese resta altissima. Trump: "Osserveremo e vedremo come procede". Oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'Onu. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Iran, le proteste in diretta: Trump frena su attacco USA: “Osserveremo e vedremo come procede”, riaperto spazio aereo a Teheran Leggi anche: Teheran: "Usa e Israele bersagli se Trump attaccherà a causa delle proteste" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Iran, la diretta. Axios: “Araghchi ha contattato Witkoff nel weekend: discusso di un incontro”; Le notizie di lunedì 12 gennaio sulle proteste in Iran; La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Reza Pahlavi esorta l'esercito in Iran ad unirsi alla protesta. Iran, le proteste in diretta: scongiurato un attacco imminente degli Usa e riaperto lo spazio aereo. Trump avverte: “Osserveremo e vedremo come procede” - Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran, scongiurato un attacco imminente degli Usa Trump: “Uccisioni in Iran si sono fermate” ... fanpage.it

Proteste in Iran, Teheran minaccia Trump: “In caso di attacco, risposta forte”. Il Parlamento Ue vieta ingresso a diplomatici iraniani - Le notizie sulle proteste scoppiate in Iran: secondo le Ong sarebbero più di 500 i morti e migliaia di arrestati ... fanpage.it

Iran, Trump: «Continuate le proteste, l'aiuto arriva». Ira di Mosca: «Attacco a Teheran avrebbe conseguenze disastrose». Media: possibili 20mila morti - Qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% sulle transazioni effettuate con gli Usa, annuncia Trump. ilmessaggero.it

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

"Help Is on It's Way": proteste in Iran e Trump prepara l'attacco Guarda un nuovo episodio della serie "House of Trump" x.com

Iran, crisi ecologica. Gli analisti attribuiscono le proteste alla crisi economica e alle lotte politiche. Ma una crisi profonda mina il patto sociale: collasso ecologico. https://l.euronews.com/TTtA facebook

