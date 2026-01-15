Iran il presidente Giani | Situazione insostenibile il governo ritiri l’ambasciatore italiano

Il presidente Giani ha chiesto al governo italiano di ritirare l’ambasciatore dall’Iran, definendo la situazione nel paese insostenibile. La richiesta deriva dalla crescente instabilità e dalle tensioni attuali, che richiedono una risposta diplomatica adeguata. Questa decisione mira a segnare una posizione chiara rispetto alle criticità in Iran, nel rispetto delle considerazioni sulla sicurezza e sulla rappresentanza diplomatica italiana in quella regione.

“La situazione in Iran è insostenibile e ci chiama ad agire con urgenza: per questo chiedo al governo italiano di ritirare il nostro ambasciatore da quel Paese”. È l’appello lanciato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, di fronte alle notizie che continuano ad arrivare dalla Repubblica islamica. Come segno di vicinanza al popolo iraniano, la Regione Toscana ha deciso di esporre uno striscione all’ingresso principale di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza regionale, con i volti dei giovani e delle giovani vittime dei processi sommari. . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Iran, l'attivista della diaspora a Roma: "Violenza inaudita, la Repubblica islamica è un cancro" - Reuters cita due alte fonti europee: «Probabile attacco Usa in Iran nelle prossime 24 ore». lastampa.it