Iran il presidente Giani | Situazione insostenibile il governo ritiri l’ambasciatore italiano

Da firenzetoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Giani ha chiesto al governo italiano di ritirare l’ambasciatore dall’Iran, definendo la situazione nel paese insostenibile. La richiesta deriva dalla crescente instabilità e dalle tensioni attuali, che richiedono una risposta diplomatica adeguata. Questa decisione mira a segnare una posizione chiara rispetto alle criticità in Iran, nel rispetto delle considerazioni sulla sicurezza e sulla rappresentanza diplomatica italiana in quella regione.

“La situazione in Iran è insostenibile e ci chiama ad agire con urgenza: per questo chiedo al governo italiano di ritirare il nostro ambasciatore da quel Paese”. È l’appello lanciato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, di fronte alle notizie che continuano ad arrivare dalla Repubblica islamica. Come segno di vicinanza al popolo iraniano, la Regione Toscana ha deciso di esporre uno striscione all’ingresso principale di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza regionale, con i volti dei giovani e delle giovani vittime dei processi sommari. . 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Tari, in Puglia rischio di “situazione drammatica”: il sindaco di Barletta scrive al presidente della Regione Cannito a Decaro: coraggio, chiuda il ciclo dei rifiuti altrimenti sarà una questione insostenibile per sindaci e cittadini

Leggi anche: Iran, protesta a Roma davanti all’ambasciata: “Governo italiano si esprima contro il regime”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

C'è un massacro in corso in Iran, l'Ue e l'Onu si muovano. L'appello di Eugenio Giani; Iran, Giani: 'Toscana al fianco del popolo in lotta per la libertà'; Giani: 'Toscana al fianco del popolo iraniano in lotta'; Iran, Giani: “Toscana al fianco di chi lotta per la libertà”.

iran presidente giani situazioneIran, l'attivista della diaspora a Roma: "Violenza inaudita, la Repubblica islamica è un cancro" - Reuters cita due alte fonti europee: «Probabile attacco Usa in Iran nelle prossime 24 ore». lastampa.it

iran presidente giani situazioneIran, la Casa Bianca: «Trump valuta tutte le ipotesi, anche raid». Teheran: aperti canali di comunicazione con emissario Usa - Trump valuta l'intervento in Iran, dove il regime continua a reprimere ferocemente le proteste tra uccisioni e arresti di massa ... ilmessaggero.it

iran presidente giani situazioneGiani: 'Toscana al fianco del popolo iraniano in lotta' - Siamo al fianco di donne e giovani che protestano rischiando la vita, di artisti come Asgari che vengono perseguitati per ave ... nove.firenze.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.