Tari in Puglia rischio di situazione drammatica | il sindaco di Barletta scrive al presidente della Regione Cannito a Decaro | coraggio chiuda il ciclo dei rifiuti altrimenti sarà una questione insostenibile per sindaci e cittadini

Il Comune di Barletta, attraverso una lettera del sindaco Cosimo Cannito, ha evidenziato le criticità legate alla gestione della TARI in Puglia. La comunicazione è indirizzata al presidente della Regione, Antonio Decaro, e sottolinea il rischio di una situazione insostenibile per amministratori e cittadini se non si interviene per chiudere il ciclo dei rifiuti. Una problematica che richiede attenzione e soluzioni tempestive.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Barletta: In merito alle tariffe della TARI, il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito ha scritto una lettera aperta al neo Governatore pugliese, Antonio Decaro. “Gentile Presidente, nell’augurarle buon lavoro per la nostra Puglia Le chiedo, considerato che nella sua agenda politico-programmatica ho rilevato grande attenzione verso la questione rifiuti, di impegnarsi attivamente per chiudere il ciclo dei rifiuti. Le chiedo questo perché è certo che anche quest’anno si determinerà un ulteriore aumento della TARI. Lei come ex Sindaco ebbe a dire in un suo commento sull’argomento che “Le conseguenze di tale aumento sarebbero sul piano economico devastanti per tutte le famiglie, specialmente per quelle a basso reddito e per le attività produttive”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Tari, in Puglia rischio di “situazione drammatica”: il sindaco di Barletta scrive al presidente della Regione Cannito a Decaro: coraggio, chiuda il ciclo dei rifiuti altrimenti sarà una questione insostenibile per sindaci e cittadini Leggi anche: Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia mercoledì pomeriggio Passaggio di consegne Leggi anche: Antonio Decaro (csx) eletto nuovo presidente della Regione Puglia, battuto col 66% dei voti il candidato di cdx Luigi Lobuono (32%) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L'Autorithy boccia le tariffe pugliesi per la raccolta dei rifiuti. I Comuni nel caos: a rischio aumenti della Tari; Tari, in Puglia rischio di situazione drammatica: il sindaco di Barletta scrive al presidente della Regione; Tariffe rifiuti bocciate da ARERA, Comuni nel caos. Manduria rischia il conto sulla TARI; Tari, Arera boccia i piani di 63 Comuni pugliesi. Tari, in Puglia rischio di “situazione drammatica”: il sindaco di Barletta scrive al presidente della Regione Cannito a Decaro: coraggio, chiuda il ciclo dei rifiuti ... - nell’augurarle buon lavoro per la nostra Puglia Le chiedo, considerato che nella sua agenda politico- noinotizie.it

#POLITICA - #Tari, Arera boccia tariffe di 63 Comuni, Pagliaro: “Caos annunciato, ora Decaro sbrogli la matassa” #raccontiamolapuglia - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.