Vi spiego la differenza tra Iraq e Venezuela Scrive Marattin

L'intervento militare in Iraq del 2003 ha segnato un punto di svolta nella storia del Paese, portando a un lungo periodo di instabilità e incertezza politica. A differenza del Venezuela, con le sue specificità economiche e sociali, l'Iraq ha affrontato sfide diverse legate alla ricostruzione istituzionale e alla sicurezza. Comprendere queste differenze è fondamentale per analizzare i percorsi di sviluppo e le dinamiche geopolitiche di entrambe le nazioni.

In Iraq nel 2003 ci fu un intervento militare che durò molti anni e che non aveva nessuna idea di cosa fare per rendere quello un Paese democratico. Con conseguenze catastrofiche per la popolazione civile. Per questo fallì, e per questo – nonostante il felice esito della caduta di un dittatore come Saddam Hussein – rappresenta un modello fallimentare di politica internazionale. In Venezuela – dove stanotte c'è stato un intervento militare di 60 minuti e senza nessuna conseguenza sulla popolazione civile – esiste un'opposizione democratica e radicata che ha vinto le elezioni, e che ha il massimo riconoscimento internazionale, avvenuto con l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace a Maria Corina Machado, la legittima presidente del Venezuela.

