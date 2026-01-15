Dopo una notte di tensioni, le dichiarazioni di Donald Trump sull’Iran sono risultate prudenti e mirate a ridurre le tensioni. In un contesto segnato da segnali militari nella regione, le parole del presidente statunitense sembrano indicare una posizione di cautela, senza escalation immediata. Questa comunicazione rappresenta un tentativo di stabilizzare la situazione, mantenendo aperta la possibilità di dialogo e di gestione pacifica delle recenti tensioni.

Donald Trump ha per ora scelto parole caute sull’Iran abbassando la tensione proprio in un momento in cui i segnali militari nella regione suggerivano tutt’altro che una fase di alleggerimento. Il presidente statunitense ha detto di aver ricevuto rassicurazioni secondo cui il regime di Teheran avrebbe fermato le uccisioni dei manifestanti e accantonato i piani di esecuzioni contro gli arrestati delle proteste. Un’affermazione priva di dettagli sulle fonti, ma sufficiente a raffreddare temporaneamente i mercati energetici e a rallentare le speculazioni su un intervento militare imminente. Le dichiarazioni sono arrivate nella nottata italiana (e iraniana) dopo ore segnate da movimenti che, letti nel loro insieme, avevano alimentato l’aspettativa di un’azione americana. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iran, dopo una notte di tensioni le rassicurazioni di Trump (per ora)

Leggi anche: Tensioni con gli Usa, l'Iran riapre il suo spazio aereo dopo cinque ore di blocco

Leggi anche: Iran, proteste e tensioni con gli Usa: la crisi entra in una fase decisiva

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Reza Pahlavi esorta l'esercito in Iran ad unirsi alla protesta; Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Iran, Trump: stop azione militare? Vedremo se fermano uccisioni; Cosa sta succedendo in Iran, dalla spietata repressione contro le proteste alle minacce di Trump.

Proteste in Iran, Teheran ammette: «Aperti canali di comunicazione con gli Usa» - Proteste in Iran, Teheran ammette: «Aperti canali di comunicazione con gli Usa». msn.com