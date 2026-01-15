Tensioni con gli Usa l' Iran riapre il suo spazio aereo dopo cinque ore di blocco

Dopo circa cinque ore di chiusura, l’Iran ha riaperto il suo spazio aereo, influenzando le operazioni dei voli internazionali. La sospensione ha comportato cancellazioni, modifiche di rotte e ritardi, creando disagi temporanei per le compagnie aeree e i passeggeri. La riapertura segna il ripristino delle normali attività nel settore aereo iraniano, in un contesto di tensioni geopolitiche tra Iran e Stati Uniti.

L’Iran ha riaperto il suo spazio aereo dopo una chiusura di quasi cinque ore, che ha costretto le compagnie aeree a cancellare, modificare le rotte o ritardare alcuni voli. L’avviso di chiusura - secondo il servizio di tracciamento Flightradar24 - è stato rimosso. Le compagnie aeree iraniane Mahan Air, Yazd Airways e Ava Airlines hanno già ripreso a volare nel Paese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

