Certificati di invalidità civile in cambio di denaro | cinque arresti a Massa

Quattro persone sono state arrestate e una sottoposta a misure restrittive nell'ambito di un'indagine a Massa, che riguarda il rilascio di certificati di invalidità civile in cambio di denaro. L'operazione, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza del Gip, emessa su richiesta della procura, per presunte irregolarità e illeciti legati a questa attività.

MASSA – Nelle prime ore della mattinata di oggi (14 gennaio) militari del Nucleo investigativo del comando provinciale di carabinieri di Massa Carrara, coadiuvati nella fase esecutiva da personale dei reparti dipendenti, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del tribunale di Massa, su richiesta della procura nei confronti di cinque indagati, due dei quali destinatari della custodia cautelare in carcere e tre degli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di avere, con condotte reiterate, nell'ambito di procedure volte al riconoscimento delle invalidità civili per il conseguimento di benefici assistenziali previdenziali e lavorativi, posto in essere indebiti favoritismi in cambio della corresponsione di somme di denaro.

