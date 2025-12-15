Marchegiani tiene i piedi per terra | Aspetterei nel dire che tutti i problemi della Juventus sono superati Lucumì David? Questo è rigore!

Marchegiani commenta la situazione della Juventus dopo la vittoria contro il Bologna, mantenendo un approccio realistico. Nell’intervista a Sky Calcio Club, il portiere ha analizzato lo stato attuale della squadra e si è soffermato su alcuni episodi chiave, come il rigore su Lucumì David, sottolineando l’importanza di mantenere i piedi per terra.

La vittoria di misura della Juventus al "Renato Dall'Ara" è stata il tema centrale dell'ultima puntata di Sky Calcio Club. A dissezionare i 90 minuti che hanno visto i bianconeri imporsi per 0-1 è stato Luca Marchegiani. L'ex portiere della Nazionale, oggi apprezzato opinionista tecnico, ha offerto una lettura lucida della gara, spaziando dalla gestione degli attaccanti alle polemiche arbitrali, fino al momento generale della "Vecchia Signora". L'attacco e i meriti di Di Gregorio: l'analisi del match.