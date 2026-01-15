Inter adesso è vera fuga Pio entra e cambia tutto Scatto Chivu per la svolta

L’Inter ottiene una vittoria importante contro il Napoli, grazie a una rete di Pio Esposito che permette ai nerazzurri di ridurre lo svantaggio a sei punti. La svolta arriva nel secondo tempo, quando l’allenatore cambia modulo e inserisce una formazione più offensiva, segnando un passo decisivo nella corsa al campionato. La presenza di Cristian Chivu si manifesta come elemento chiave nel rinnovamento tattico della squadra.

C’è la mano di Cristian Chivu nel primo, grande allungo dell’ Inter sul Napoli. Una rete di Pio Esposito manda i campioni d’Italia a -6, e premia le scelte di un tecnico che, dopo un primo tempo deludente, mette mano alle scelte iniziali, trovando la giocata-partita con il passaggio alle tre punte. Genio, rispetto al rigore di Simone Inzaghi, e un bel sorriso sul volto prima di sedersi davanti alla tv, questa sera, per Como-Milan. In campo, si vede l’Inter meno impattante dell’ultimo mese e mezzo. Già la facile penetrazione concessa a Santiago Perotti in avvio, poi gestita malissimo dal numero 50 giallorosso, è un segnale per una squadra poco aggressiva, stranamente più legata a giocate individuali che corali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

