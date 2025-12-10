Inter svolta sul mercato | la soluzione è in casa Chivu cambia tutto

L'Inter si trova a un punto di svolta: dopo la sconfitta contro il Liverpool, la squadra di Chivu deve ora affrontare le sfide di Arsenal e Borussia Dortmund per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League, puntando tutto su una soluzione interna che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

La sconfitta contro il Liverpool ha complicato e non poco il cammino dell'Inter in Champions League con i nerazzurri che ora sono chiamati a fare risultato contro Arsenal e Borussia Dortmund per evitare i playoff. Gli infortuni occorsi ad Acerbi e Calhanoglu rappresentano un problema per Chivu che potrebbe però cambiare qualcosa a livello tattico per sistemare la formazione. Nuova formazione Inter per Chivu (Ansa Foto) – tvplay.it Cristian Chivu è pronto a cambiare la sua Inter in ottica futura con il tecnico rumeno che ha già in mente delle mosse da mettere in atto per sistemare la propria formazione che dovrà fare a meno di Calhanoglu e Acerbi, almeno per la partita contro il Genoa in trasferta.