Inter al Tardini Chivu cambia volto | turnover e chance per Pio Esposito

L'Inter si prepara ad affrontare il match al Tardini, con un mix di rotazioni e opportunità per Pio Esposito. Dopo la vittoria contro il Bologna, i nerazzurri arrivano con fiducia, consapevoli delle proprie qualità. La sfida rappresenta un'occasione importante per testare la rosa e offrire spazio ai giocatori in crescita, mantenendo alta l’attenzione sulla continuità dei risultati.

L’Inter arriva al Tardini con il vento in poppa, ma anche con la testa già proiettata più avanti. Il 3-1 sul Bologna ha confermato una squadra in salute, brillante e sicura delle proprie idee. Ora però c’è da attraversare il turno infrasettimanale, quello che spesso nasconde le trappole più scomode. Domani sera, 7 gennaio, calcio d’inizio alle 20:45, i nerazzurri fanno visita al Parma. Una partita “di mezzo” che pesa più di quanto sembri. Il calendario mette l’Inter di Cristian Chivu davanti a una scelta chiara: gestire senza perdere competitività. La sfida del Tardini si incastra tra due snodi pesanti del campionato e, inevitabilmente, il volto della squadra cambierà. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

