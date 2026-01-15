L'infortunio di Dusan Vlahovic ha suscitato grande attenzione tra i tifosi della Juventus. Le ultime notizie, ancora da confermare, indicano un possibile cambiamento nelle prospettive della squadra. In questo contesto, è importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per comprendere l’impatto di questa situazione sulla rosa e sulle prossime partite. Di seguito, un approfondimento sulle ultime novità riguardanti il giocatore e le conseguenze per i bianconeri.

Altro clamoroso annuncio su Dusan Vlahovic e sull’infortunio: da non credere quello che sta succedendo a Torino. Lo scorso 4 dicembre si sottoponeva ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro e i tempi di recupero venivano stimati in circa 3 mesi, ma da quel giorno Dusan Vlahovic ha lavorato duramente e ora il suo rientro in campo potrebbe avvenire addirittura a febbraio. Spalletti è stato bravissimo a ovviare all’assenza del centravanti serbo. Merito anche di David, che ha trovato finalmente la via della rete e che ora è reduce dai 2 gol consecutivi messi a segno contro Sassuolo e Cremonese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio Vlahovic, l’ultimo annuncio scuote la Juve: tutto stravolto

Marocchi convinto che l'infortunio di Vlahovic abbia tolto diversi problemi alla Juventus Il motivo è presto spiegato Le dichiarazioni complete nel primo commento facebook

