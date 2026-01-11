Chiesa-Juve tutto stravolto | arriva l’annuncio in diretta

Nelle ultime ore si sono registrate importanti novità riguardanti il futuro di Federico Chiesa. La situazione tra Chiesa e Juventus sta subendo significativi sviluppi, con un annuncio che si è svolto in diretta. Di seguito, i dettagli e le ultime notizie su questa vicenda che sta attirando l’attenzione degli appassionati di calcio e tifosi.

Nuovo colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Federico Chiesa: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Si chiama Federico Chiesa uno dei principali obiettivi della Juve per questa finestra di calciomercato, ma il ritorno a Torino dell’esterno offensivo classe ’97 è tutt’altro che scontato. I bianconeri vorrebbero riaverlo con la formula del prestito fino a giugno, mentre i Reds spingono al massimo per una cessione a titolo definitivo. Federico Chiesa (foto Ansa) – Calciomercato.it Da Liverpool, però, adesso arrivano pessime notizie per Luciano Spalletti e per tutti i supporter della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Chiesa-Juve, tutto stravolto: arriva l’annuncio in diretta Leggi anche: Sinner da capogiro, arriva l’annuncio in diretta: è tutto vero Leggi anche: Chiesa Juve, Spalletti esce allo scoperto: «Non abbiamo ancora fatto riunioni di mercato ma posso dirvi questo». L’annuncio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dovbyk Juve, colpo di scena: stravolto il futuro del centravanti della Roma; Dovbyk Juve colpo di scena | stravolto il futuro del centravanti della Roma. Chiesa-Juve, tutto stravolto: arriva l’annuncio in diretta - Si chiama Federico Chiesa uno dei principali obiettivi della Juve per questa finestra di calciomercato, ma il ritorno a Torino dell’esterno offensivo classe ’97 è tutt’altro che scontato. calciomercato.it

