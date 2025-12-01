la juve perde vlahovic per diversi mesi per infortunio

2025-12-01 17:51:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: La Juventus Torino ha reso noto questo lunedì l’infortunio che ha costretto il serbo Dusan Vlahovic da sostituire nei giorni scorsi è di “alto grado” e incide sul suo adduttore sinistro motivo per cui resterà fuori per diversi mesi. “Dopo il problema muscolare patito nel corso della partita Juventus-Cagliari, Dusan Vlahovic è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti medici che hanno evidenziato un lesione di alto grado della giunzione muscolotendinea dell’adduttore lungo sinistro “, ha annunciato il club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

