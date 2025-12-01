La Juve perde Vlahovic per diversi mesi per infortunio
2025-12-01 17:51:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: La Juventus Torino ha reso noto questo lunedì l’infortunio che ha costretto il serbo Dusan Vlahovic da sostituire nei giorni scorsi è di “alto grado” e incide sul suo adduttore sinistro motivo per cui resterà fuori per diversi mesi. “Dopo il problema muscolare patito nel corso della partita Juventus-Cagliari, Dusan Vlahovic è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti medici che hanno evidenziato un lesione di alto grado della giunzione muscolotendinea dell’adduttore lungo sinistro “, ha annunciato il club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
La Juventus perde Vlahovic, lesione di alto grado. Per il serbo saranno necessari altri consulti medici per definire le modalità terapeutiche. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Spalletti perde Vlahovic: il serbo esce in lacrime nel primo tempo col Cagliari Vai su X
La Juventus perde Vlahovic per diverso tempo: lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo di sinistra - "Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo- Secondo msn.com
Juventus, lungo stop per Vlahovic: l’infortunio è anche più grave del previsto. I tempi di recupero - Le sensazioni e le dichiarazioni del post gara non lasciavano presagire nulla di buono, adesso la conferma è arrivata dall’esito degli esami: Dusan Vlahovic rimarrà fuori dai campi per infortunio per ... Segnala ilfattoquotidiano.it
La Juve perde il suo bomber: la lesione “di alto grado” di Vlahovic è un disastro annunciato - tendineo serio: tempi lunghi, cure delicate e una ripresa tutta da valutare ... Come scrive giornalelavoce.it
Novità Vlahovic: il comunicato ufficiale della Juventus dopo l’infortunio - La Juventus ha svolto tutti gli esami strumentali del caso dopo il problema che ha costretto Vlahovic a lasciare il campo contro il Cagliari. Segnala sportface.it
Vlahovic infortunato, l'attaccante della Juventus fuori (almeno) due mesi: come cambia il mercato e i possibili sostituti - La formazione bianconera, reduce dal successo in campionato contro il Cagliari di Pisacane, dovrà fare a meno ... Riporta msn.com
Juventus, senza Vlahovic cambia tutto: l'esito degli esami l'ultima tentazione di Spalletti - L'infortunio di Dusan Vlahovic costringe Luciano Spalletti a modificare il reparto offensivo: tra idee e soluzioni alternative, il serbo rischia un lungo stop. sport.virgilio.it scrive