Infortunio Conceicao sempre più vicino il rientro del portoghese | ecco il piano dello staff tecnico tra Cagliari e Benfica

L’infortunio di Conceicao, esterno del Benfica, sta migliorando, ma il suo ritorno in campo richiede ancora tempo. Lo staff tecnico sta seguendo un piano di recupero accurato, con attenzione a ogni fase, tra Cagliari e Benfica. L’obiettivo è assicurare al giocatore la piena forma per la prossima sfida di Champions League contro il Benfica, evitando rischi e garantendo un recupero efficace e duraturo.

Infortunio Conceicao: l'esterno migliora ma il rientro slitta, gestione prudente per averlo al top nella sfida col Benfica in Champions League. La Juventus ha ripreso oggi gli allenamenti alla Continassa, focalizzandosi sulla preparazione della prossima trasferta di campionato. Tuttavia, gran parte delle attenzioni di Luciano Spalletti sono rivolte alla situazione dell'infermeria, dove tiene banco l' infortunio di Conceicao. L'esterno d'attacco portoghese sta ancora smaltendo i postumi di un fastidioso problema muscolare alla coscia sinistra. Un infortunio che lo ha già costretto a dare forfait nelle ultime due gare contro Sassuolo e Cremonese, privando la squadra di una risorsa fondamentale per scardinare le difese chiuse.

