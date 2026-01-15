Infortunati Juve | da Conceicao a Gatti rientro sempre più vicino Potrebbero già tornare tra i convocati per quella sfida

Gli infortunati della Juventus, tra cui Conceicao e Gatti, si avvicinano al rientro. Dopo la ripresa degli allenamenti, i due potrebbero tornare a disposizione già in vista della prossima partita, con una gestione attenta per evitare ricadute. La loro presenza tra i convocati potrebbe rappresentare un’opportunità importante per la squadra, in vista delle sfide decisive, tra cui la Champions League.

Infortunati Juve: ripresa lavori oggi, per i due recuperi possibile gestione morbida con rientro in Champions League. Il punto. La Juventus riaccende i motori e torna oggi al lavoro sui campi della Continassa. L’obiettivo è preparare al meglio la delicata trasferta di campionato contro il Cagliari, in programma questo sabato. Lo staff tecnico guidato da Luciano Spalletti deve però fare i conti con una situazione in infermeria che richiede gestione oculata e zero rischi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attenzione è focalizzata su due pedine fondamentali per lo scacchiere tattico, il cui recupero procede bene ma senza forzature eccessive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

