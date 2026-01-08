Boom di influenza in Italia | aumentano i contagi pazienti in barella nei pronto soccorso

In Italia, l’influenza sta causando un aumento dei contagi e un incremento delle richieste di assistenza nei pronto soccorso. Il sistema sanitario si trova sotto pressione, con molti ospedali in difficoltà durante il picco stagionale. Questi mesi rappresentano un momento cruciale per la gestione delle risorse e per garantire cure tempestive a tutti i pazienti.

Il sistema sanitario è sotto stress. Anche quest'anno molti ospedali sono in difficoltà per l'arrivo dei giorni più impegnativi della stagione influenzale, quelli del picco che dovrebbe essere raggiunto proprio nelle prossime settimane. E il quadro generale che emerge a inizio gennaio risulta.

Influenza, picco con il rientro a scuola. Bassetti: «Gennaio pesante per virus e batteri. E aumentano le polmoniti». Sintomi e durata - Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive ospedale policlinico San Martino di Genova, fa il punto della situazione sulla circolazione dei virus che sta costringendo ... ilmessaggero.it

Influenza al picco, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia: pazienti in barella nei corridoi - Influenza al picco, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia: da Nord a Sud aumentano i casi di polmonite e gli accessi in emergenza. tgcom24.mediaset.it

L'influenza al picco, ospedali in affanno e boom di polmoniti x.com

L'influenza al picco, ospedali in affanno e boom di polmoniti facebook

