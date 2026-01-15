Industria chimica si parla anche del polo di Ravenna in Olanda | Molti impianti a rischio chiusura in Europa

La crisi nel settore chimico europeo si fa sempre più evidente, con numerosi impianti a rischio chiusura, incluso il polo di Ravenna in Olanda. La combinazione di costi energetici elevati, forte competizione internazionale e normative complesse richiede urgentemente strategie di risposta per garantire la sostenibilità e il futuro delle imprese del settore.

Necessità urgente di trovare risposte alla crisi del settore chimico, schiacciato da alti costi dell’energia, da una forte concorrenza internazionale, oltre che dalla complessità delle regole e dei vincoli e dalla mancanza di investimenti. Una tematica che tocca da vicino anche Ravenna. Se ne è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Dall’auto alla chimica, l’industria lombarda e la sfida dell’Europa. Parla l’assessore Guido Guidesi Leggi anche: Ex Ilva, protesta dei sindacati a Palazzo Chigi: "Rischio chiusura impianti" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Industria chimica, si parla anche del polo di Ravenna in Olanda: Molti impianti a rischio chiusura in Europa; Nuova Solmine (Gruppo Solmar) rileva l’azienda Venator Italy di Scarlino e punta al rilancio del polo del biossido di titanio; Digital Innovation Hub der ersten Stunde für Logistik und Photovoltaik; Bene la gigafactory, ma fondamentale immediata attuazione investimenti. Industria chimica, si parla anche del polo di Ravenna in Olanda: "Molti impianti a rischio chiusura in Europa" - Romagna, non serve solo per difendere l'esistente, ma anche per far crescere grazie all’innovazione nuovi prodotti, nuovi mercati ... ravennatoday.it

Porto Torres: sorgerà qui il polo chimico più green d’Europa? - Mentre la continua ad espandersi e a destare forti preoccupazioni per l’integrità e la salute dell’intero territorio, sta nascendo l’idea di riconvertire i vecchi stabilimenti della zona per creare ... greenme.it

Chimica verde, l’assessore Cani incontra Eni-Versalis: “Confermata strategicità del polo industriale di Porto Torres” - L’assessore dell’Industria Emanuele Cani ha incontrato questa mattina negli uffici dell’Assessorato una rappresentanza di Eni e Versalis per un confronto sulla questione del ... regione.sardegna.it

La chimica britannica è davvero in crisi… o sta cambiando pelle Per anni l’industria chimica è stata uno dei motori dell’economia del Regno Unito. Oggi, tra costi energetici, Brexit, concorrenza globale e chiusura di impianti storici, il settore sembra a facebook

Accordo #Mercosur non ci soddisfa, non ci fidiamo di @vonderleyen e non ci arrendiamo alla vittoria dell’industria chimica tedesca. Senza risposte su reciprocità, richiesta dal Governo, mobilitazione a Strasburgo nei prossimi giorni per ribadire il nostro NO x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.