Ex Ilva protesta dei sindacati a Palazzo Chigi | Rischio chiusura impianti

Lapresse.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) – Fiom, Fim e Uilm scendono in piazza con gli operai dello stabilimento ex Ilva di Taranto davanti a Palazzo Chigi. Le tre sigle sindacali metalmeccaniche hanno scelto di “autoconvocarsi” davanti alla sede del governo con una trentina di lavoratori dopo il rinvio dell’incontro da parte dell’esecutivo di Giorgia Meloni. I sindacati saranno ricevuti nelle prossime ore da Stefano Caldoro, Consigliere della Presidenza del Consiglio per i rapporti con le parti sociali. “Abbiamo scelto di autoconvocarci oggi perché non possiamo stare ai tempi del governo e della politica” dichiara il coordinatore nazionale siderurgia di Fiom-Cgil Loris Scarpa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ex ilva protesta dei sindacati a palazzo chigi rischio chiusura impianti

© Lapresse.it - Ex Ilva, protesta dei sindacati a Palazzo Chigi: "Rischio chiusura impianti"

Scopri altri approfondimenti

ex ilva protesta sindacatiEx Ilva, protesta dei sindacati a Palazzo Chigi: "Rischio chiusura impianti" - Fiom, Fim e Uilm scendono in piazza con gli operai dello stabilimento ex Ilva di Taranto davanti a Palazzo Chigi. Si legge su lapresse.it

ex ilva protesta sindacatiProtesta per l’ex Ilva, i sindacati a Palazzo Chigi: «Il governo brancola nella nebbia» - Ex Ilva di Taranto, una delegazione di Fim, Fiom e Uilm, composta dai responsabili nazionali del settore siderurgia e da rappresentanti sindacali ... msn.com scrive

ex ilva protesta sindacatiEx Ilva, i sindacati nazionali si autoconvocano a Palazzo Chigi - Dopo il rinvio dell’incontro con il Governo, i sindacati nazionali si riuniscono a Palazzo Chigi per sollecitare decisioni su ex Ilva. Riporta trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Ilva Protesta Sindacati