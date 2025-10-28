Ex Ilva protesta dei sindacati a Palazzo Chigi | Rischio chiusura impianti
(LaPresse) – Fiom, Fim e Uilm scendono in piazza con gli operai dello stabilimento ex Ilva di Taranto davanti a Palazzo Chigi. Le tre sigle sindacali metalmeccaniche hanno scelto di “autoconvocarsi” davanti alla sede del governo con una trentina di lavoratori dopo il rinvio dell’incontro da parte dell’esecutivo di Giorgia Meloni. I sindacati saranno ricevuti nelle prossime ore da Stefano Caldoro, Consigliere della Presidenza del Consiglio per i rapporti con le parti sociali. “Abbiamo scelto di autoconvocarci oggi perché non possiamo stare ai tempi del governo e della politica” dichiara il coordinatore nazionale siderurgia di Fiom-Cgil Loris Scarpa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
