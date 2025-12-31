Scontro in Fi-Pi-Li all' uscita di Ponsacco | rallentamenti alla circolazione

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 31 dicembre, sulla strada Fi-Pi-Li al km 57 in direzione Firenze, poco prima dell'uscita di Ponsacco. La collisione ha causato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità e di valutare eventuali alternative per raggiungere la destinazione.

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 31 dicembre, sulla Fi-Pi-Li al km 57 in direzione Firenze, poco prima dell'uscita di Ponsacco. Secondo quanto si apprende, per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate. Erano circa le ore 13.

