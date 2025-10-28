Incidente in tangenziale al Sito Interporto | coinvolti un camion e tre auto disagi alla circolazione

Torinotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale lungo la tangenziale Sud di Torino, nella tarda mattinata di oggi, 28 ottobre 2025. All'altezza dello svincolo per Sito Interporto, quattro veicoli che procedevano in direzione Nord si sono scontrati. Si tratta di un camion e tre auto.Due persone sono rimaste ferite e sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

