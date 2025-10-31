Statale 36 incidente in zona svincolo per l' ospedale | 4 coinvolti

Incidente lungo la Statale 36 dir Lecco-Ballabio. Lo schianto ha coinvolto due auto ed è avvenuto poco prima di mezzogiorno all'ingresso del tunnel in zona ospedale (prog. Km 1). L'allarme è scattato in codice rosso e subito sono scattati i soccorsi. La centrale di Areu - Agenzia regionale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

