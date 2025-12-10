Incidente sulla Statale 36 all’uscita per Erba e Suello | 22enne in ospedale

Incidente questa mattina sulla Statale 36 tra Annone e Cesana, all'altezza della svolta per Erba e Suello. Due auto si sono scontrate, coinvolgendo un giovane di 22 anni, trasportato in ospedale. L'incidente si è verificato intorno alle 8, causando disagi al traffico e interventi di soccorso.

Incidente lungo la Statale 36 nella mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre. Intorno alle 8 due auto si sono scontrate nel tratto tra Annone e Cesana, all’altezza della svolta per Erba e Suello, in direzione nord. La dinamica è ancora da chiarire. Nell’impatto è rimasto ferito un ragazzo di 22. 🔗 Leggi su Quicomo.it

