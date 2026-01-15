Inchiesta sul Garante della Privacy il presidente Stanzione e altri membri indagati per corruzione e peculato | Sono tranquillo

La procura ha avviato un’indagine sul Garante della Privacy, con ispezioni e interrogatori della Guardia di Finanza presso gli uffici. Il presidente Stanzione e altri membri sono indagati per corruzione e peculato. L’ente si dichiara tranquillo, mentre le autorità proseguono le verifiche sulla gestione e le attività dell’istituzione.

Ispezione e interrogatori della Guardia di Finanza negli uffici del Garante dalla Privacy. In seguito ai servizi di Report, la procura ha aperto un’indagine. Al centro delle inchieste ci sarebbero le spese di rappresentanza del Collegio, le spese per la carne comprata dal presidente Stanzione addebitate al Garante e la mancata sanzione di circa 40 milioni di euro nei confronti di Meta per il primo modello di smart glasses commercializzato dalla società di Mark Zuckerberg: i Ray-Ban Stories. A darne notizia è il conduttore di Report Sigfrido Ranucci su Facebook. Stanzione schiva i giornalisti: «Sono tranquillo». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy: il presidente Stanzione e gli altri membri indagati per peculato e corruzione Leggi anche: Privacy: perquisizioni nella sede del Garante, indagati Stanzione e altri membri per peculato e corruzione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Cassazione dà ragione a Report e torto al Garante della Privacy: “Non può esercitare il suo potere…; Il Garante per la privacy e lo strano caso del B&B abusivo delle figlie: «Lui vive nello stesso palazzo ma dice di non sapere nulla; Il Garante della Privacy avvia un'istruttoria nei confronti di Bellavia; Il Garante della Privacy avvia un'istruttoria nei confronti di Gian Gaetano Bellavia. Il presidente del Garante della privacy Pasquale Stanzione è indagato - Sull'inchiesta ci sono ancora poche informazioni, si sa che è per peculato e corruzione e che la sede del Garante è stata perquisita ... ilpost.it

Perquisizione nella sede del Garante della Privacy: indagato il presidente Stanzone. Ranucci: "Intervento dopo i servizi di Report" - Questa mattina uomini della Guardia di Finanza si sono attivati a seguito dell'indagine della Procura di Roma che vede sotto inchiesta il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione, e gli altri memb ... msn.com

Pasquale Stanzione, chi è il presidente del Garante della privacy - Giovedì mattina la Guardia di Finanza ha perquisito la sede del Garante per la privacy, a Roma, nell’ambito di un’inchiesta della Procura che nasce dai servizi di Report. msn.com

Inchiesta Garante della privacy, il membro del collegio Guido Scorza: «Non so nulla»

Perquisizioni della Guardia di Finanza in corso nella sede del Garante della Privacy, nell’ambito di un'inchiesta della procura di Roma: indagati il presidente Pasquale Stanzione e altri membri dell'Autorità per peculato e corruzione. 'Ispezione e interrogat facebook

Sigfrido Ranucci: "Ispezioni Gdf in Garante Privacy a seguito servizi Report". #lapresse #Report In seguito ai servizi di Report, la procura ha aperto un’indagine. Al centro delle inchieste ci sarebbero le spese di rappresentanza del Collegio. Le spese per la car x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.