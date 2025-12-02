Incendio in casa muore una donna | grave il marito

Incendio in un appartamento di Pozzuoli, che ha portato alla morte di una donna di 61 anni, M.R.S. Grave il marito trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è ricoverato in gravi condizioni per una intossicazione. Sul posto, in via Salvatore di Giacomo nella frazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Principio d'incendio in casa per pentola lasciata sul fuoco, il cane salva la famiglia - facebook.com Vai su Facebook

Tuzla, molte vittime nell'incendio di una casa di riposo Forse un corto circuito, 10 morti finora accertati. Difficile per molti ospiti non autosufficienti fuggire dalle fiamme #Tuzla #Incendio #CasaDiRiposo #Vittime #Lutto #Tragedia #Notizie #Cronaca Vai su X

Incendio in casa, muore una donna: grave il marito - Grave il marito trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è ricoverato in gravi ... Segnala napolitoday.it

NEWS - Incendio in appartamento a Pozzuoli, muore una donna - Una donna di 61 anni è deceduta a causa di un incendio scoppiato in un'abitazione al secondo piano di una palazzina che si trova in via Salvatore Di Giacomo, a Pozzuoli (Napoli). Secondo msn.com

Ha un malore e muore nella casa in fiamme - LIVORNO : Dopo l'allarme lanciato dai vicini ?sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 ma per la donna, 79 anni, non c'è stato nulla da fare ... toscanamedianews.it scrive

Incendio in una casa di Cogoleto, muore una donna di 92 anni - I carabinieri hanno tentato di salvare la pensionata, ma al loro arrivo il suo cuore aveva già smesso di battere ... Si legge su ilsecoloxix.it

Incendio a Cogoleto: donna di 92 anni muore in un appartamento in fiamme - A Cogoleto un incendio in un appartamento in via alle Cave ha provocato la morte di una donna di 92 anni, soccorsa ma intossicata dai fumi. Lo riporta ligurianotizie.it

Donna morta nell'incendio in casa dopo un malore, aveva la pentola sul fuoco: cadavere trovato in bagno - Donna 79enne morta a Livorno in un incendio: il probabile malore ai fornelli avrebbe causato il propagarsi delle fiamme. Segnala virgilio.it