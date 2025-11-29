Dramma nel salernitano donna trovata morta in casa dal figlio
Dramma, questa mattina, a Celle di Bulgheria, dove una donna è stata trovata morta all'interno della sua abitazione. A rinvenire il corpo è stato il figlio che, da diverse ore, non riusciva a mettersi in contatto con lei. I soccorsiSul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
