Incendio all' ospedale Sacco di Milano | momenti di paura e pazienti evacuati

Stamattina, all’ospedale Sacco di Milano, si è verificato un incendio che ha causato l’evacuazione di alcuni reparti. L’intervento tempestivo delle squadre di emergenza ha permesso di contenere il fuoco e mettere in sicurezza pazienti e personale. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno valutando le cause dell’incidente. Nessun ferito grave è stato segnalato.

Momenti di tensione questa mattina all' ospedale Sacco di Milano, dove è improvvisamente divampato un incendio. Le fiamme hanno interessato il Padiglione 16, coinvolgendo l'area degli ambulatori medici e costringendo il personale ad allontanarsi dalla struttura, evacuando i pazienti. Stando a quanto riportato fino ad ora, l'allarme è scattato intorno alle 10.00, quando l' incendio è divampato nel padiglione, più specificamente nella zona in cui si trovano gli archivi e gli spogliatoi. Ancora non sappiamo cosa abbia causato il rogo, ma le fiamme si sono diffuse in fretta. In poco tempo sarebbe stato coinvolto l'Archivio diagnostica, proprio dove il personale sanitario stava già svolgendo esami e visite ai pazienti.

