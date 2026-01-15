Incendio all’ospedale Sacco di Milano | evacuati medici e pazienti

Da ilfattoquotidiano.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 15 gennaio, intorno alle 10, si è verificato un incendio nell’ospedale Sacco di Milano, che ha portato all’evacuazione di medici e pazienti. L’incidente ha causato momenti di confusione e preoccupazione tra il personale e i presenti, con fumo e rischi per la sicurezza. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza tutti i presenti nell’edificio.

Il fuoco, il fumo e la fuga di professionisti e pazienti. Si sono vissuti momenti di panico all’interno dell’ ospedale Sacco di Milano, intorno alle 10 di giovedì 15 gennaio. L’ incendio si è sviluppato nel padiglione 16, interessando i locali in cui erano in corso visite ed esami: fortunatamente, nessuno tra i medici e i pazienti è rimasto ferito o intossicato. È stata avvolta dalle fiamme anche una parte dell’ Archivio diagnostica, contenente la documentazione iconografica e testuale prodotta durante le indagini cliniche. Trenta vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere il rogo ed evacuare i presenti, supportati dal personale sanitario dell’ospedale milanese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

incendio all8217ospedale sacco di milano evacuati medici e pazienti

© Ilfattoquotidiano.it - Incendio all’ospedale Sacco di Milano: evacuati medici e pazienti

Leggi anche: Incendio all’ospedale Sacco di Milano: evacuati i pazienti

Leggi anche: Milano, incendio all'ospedale Sacco: evacuati pazienti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

incendio all8217ospedale sacco milanoIncendio al padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano - Fiamme nell’Archivio Diagnostica e locali visite, nessun ferito: evacuati pazienti e in corso le operazioni di bonifica ... laprovinciadivarese.it

incendio all8217ospedale sacco milanoIncendio all’ospedale Sacco di Milano, evacuati i pazienti: cosa sta succedendo - Tutti i pazienti e il personale sono stati evacuati e non si registra nessun ferito. greenme.it

incendio all8217ospedale sacco milanoMilano, incendio all'Ospedale Sacco: evacuati i pazienti e il personale - Le fiamme hanno avvolto parte dell'Archivio di Diagnostica e hanno interessato alcuni locali dove i medici stavano effettuando ... tg24.sky.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.