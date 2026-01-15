Incendio all’ospedale Sacco di Milano | evacuati medici e pazienti

Giovedì 15 gennaio, intorno alle 10, si è verificato un incendio nell’ospedale Sacco di Milano, che ha portato all’evacuazione di medici e pazienti. L’incidente ha causato momenti di confusione e preoccupazione tra il personale e i presenti, con fumo e rischi per la sicurezza. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza tutti i presenti nell’edificio.

Il fuoco, il fumo e la fuga di professionisti e pazienti. Si sono vissuti momenti di panico all'interno dell' ospedale Sacco di Milano, intorno alle 10 di giovedì 15 gennaio. L' incendio si è sviluppato nel padiglione 16, interessando i locali in cui erano in corso visite ed esami: fortunatamente, nessuno tra i medici e i pazienti è rimasto ferito o intossicato. È stata avvolta dalle fiamme anche una parte dell' Archivio diagnostica, contenente la documentazione iconografica e testuale prodotta durante le indagini cliniche. Trenta vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere il rogo ed evacuare i presenti, supportati dal personale sanitario dell'ospedale milanese.

