In Venezuela anche Luigi Gasperin definitivamente libero
In Venezuela, Luigi Gasperin è ufficialmente considerato libero, come confermato dalla Farnesina. La notizia rappresenta un importante aggiornamento sulla sua situazione, offrendo chiarezza sulle sue condizioni attuali. Questo sviluppo è stato comunicato ufficialmente, sottolineando il ruolo delle autorità italiane nel seguire il caso. La notizia si inserisce in un quadro di attenzione internazionale e di dialogo diplomatico, evidenziando l’attenzione verso i cittadini italiani all’estero.
Roma, 15 gen. (askanews) – L’taliano “Luigi Gasperin è definitivamente libero” in Venezuela, ha confermato nota diffusa dalla Farnesina. Nella notte è stato reso esecutivo l’ordine di scarcerazione che era già stato emesso ma non era ancora stato recepito da una delle amministrazioni venezuelane. “Gasperin è provato ma in condizioni stabili”, segnala la nota, precisando che “ha annunciato che vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturín (Stato Monßgas) dove si trova la sua azienda”. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha annunciato la scarcerazione, comunicando su X che il connazionale si trovava in ambasciata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
