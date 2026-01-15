Tajani | libero in Venezuela anche l' imprenditore Luigi Gasperin
Luigi Gasperin è stato recentemente liberato e si trova attualmente presso la sede dell’ambasciata italiana a Caracas. Dopo aver ottenuto l’ordine di scarcerazione nei giorni scorsi, la sua situazione si è risolta favorevolmente. Questo episodio rappresenta un passo importante nel contesto delle relazioni diplomatiche tra Italia e Venezuela, evidenziando l’impegno delle autorità italiane nel tutelare i cittadini all’estero.
« Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere». Lo s crive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X. L’imprenditore italiano scarcerato nella notte in Venezuela è provato ma sta bene e vorrebbe restare nel Paese. L’ordine di scarcerazione del 77enne italo-venezuelano. 🔗 Leggi su Feedpress.me
LA CONFERMA CHE SIAMO GOVERNATI DA PERICOLOSI INCAPACI La Meloni e Tajani che si intestano la liberazione di Trentini, senza vergogna! Invece è libero NONOSTANTE LA MELONI. Il Presidente dell’Assemblea venezuelana,(che ricordiamo è an facebook
