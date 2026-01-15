Luigi Gasperin è stato recentemente liberato e si trova attualmente presso la sede dell’ambasciata italiana a Caracas. Dopo aver ottenuto l’ordine di scarcerazione nei giorni scorsi, la sua situazione si è risolta favorevolmente. Questo episodio rappresenta un passo importante nel contesto delle relazioni diplomatiche tra Italia e Venezuela, evidenziando l’impegno delle autorità italiane nel tutelare i cittadini all’estero.

« Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere». Lo s crive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X. L’imprenditore italiano scarcerato nella notte in Venezuela è provato ma sta bene e vorrebbe restare nel Paese. L’ordine di scarcerazione del 77enne italo-venezuelano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tajani: libero in Venezuela anche l'imprenditore Luigi Gasperin

Leggi anche: Venezuela, fuori dal carcere anche Luigi Gasperin. Tajani: «Libero da stanotte»

Leggi anche: Venezuela, libero anche Luigi Gasperin, Tajani: “Scarcerato nella notte, ora al sicuro in ambasciata a Caracas”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Venezuela, Trentini e Burlò in Italia. Meloni e Tajani: Bentornati a casa; Trentini e Burlò riabbracciano i famigliari, Alberto non tornerà subito a Venezia - Venezuela, festeggiarono la caduta di Maduro: arrestati 16 minorenni in Venezuela; Venezuela, Trentini e Burlò tornano in Italia dopo la liberazione, le ultime notizie | La famiglia di Alberto: «Felicissimi a un prezzo altissimo». L'imprenditore: «Temevo mi uccidessero». Meloni: «Bentornati a casa»; Venezuela, Tajani: Libero anche Luigi Gasperin, ora presso l'ambasciata italiana.

Venezuela, Tajani: "Libero anche Luigi Gasperin, ora presso l'ambasciata italiana" - Il ministro degli Esteri conferma il rilascio dell'imprenditore piemontese arrestato ad agosto. tgcom24.mediaset.it