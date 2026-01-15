Venezuela anche Luigi Gasperin è libero

Luigi Gasperin è stato rilasciato e si trova attualmente presso la sede dell’ambasciata italiana a Caracas. La sua scarcerazione, ottenuta nei giorni scorsi, rappresenta un passo importante nella gestione della situazione. La notizia conferma il suo stato di libertà e sottolinea l’esito positivo di un procedimento in corso.

(Adnkronos) – ''Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere''. Ne ha dato notizia il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su 'X'. Dopo la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò Tajani aveva .

