Ferragni l' intervista dopo il proscioglimento | In tanti sono spariti per Fedez ho sofferto tantissimo Ora posso rinascere

Chiara Ferragni è stata prosciolta, si chiude il «Pandoro gate»: «Finito un incubo». L'aggravante, i risarcimenti: ecco perché il giudice ha deciso così - Si chiude il Pandoro gate: l'imprenditrice è stata prosciolta dall'accusa di truffa aggravata. milano.corriere.it

Fabio Damato dopo la sentenza Ferragni: «La giustizia è stata ristabilita. Dedico questa storia di resilienza e dignità alla memoria del mio papà» - Il manager, ex braccio destro di Chiara Ferragni, nelle sue storie Instagram: «Sono stati due anni di estremo dolore, sofferenza ... vanityfair.it

Le prossime mosse comunicative di Chiara Ferragni Ipotesi 1)intervista blindata tv: Vespa, Fazio (già fatta) o Toffanin 2)docu su piattaforma streaming 3)servizio patinato su settimanale cartaceo familiare 4)contenuto social sul feed sulla sua pagina e basta x.com

Chiara Ferragni: «La beneficenza, quel video in tuta, gli insulti sui social: ecco la mia verità. Sono imperfetta anche io, ma sono una brava persona» facebook

