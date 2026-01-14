Il business delle tute da tedofori per Milano-Cortina in vendita su Vinted con prezzi allucinanti
Negli ultimi tempi, sono emersi in modo inquietante annunci di tute da tedofori per Milano-Cortina vendute su piattaforme di seconda mano. Questi kit, destinati esclusivamente agli staffettisti ufficiali, sono stati messi in vendita a prezzi molto elevati, raggiungendo anche i 1500 euro. La diffusione illegale di questi oggetti solleva questioni di sicurezza e di rispetto delle normative olimpiche.
