Stadio-clinica Stefano Bandecchi | A marzo i terreni alla Ternana la società rossoverde deve restituire due milioni a Unicusano per il salvataggio delle Fere

Ternitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine del consiglio provinciale è intervenuto alla stampa il sindaco Stefano Bandecchi:"I cartelli sono stati affissi perché il permesso da costruire c'era già a Luglio, inoltre la Regione si è ritirata dalla sospensiva, forse si sono accorti che non avevano nessun danno. Ora la Ternana. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

stadio clinica stefano bandecchiStadio-clinica, battaglia legale più intensa: impugnata sentenza Tar - In particolare, ad esporsi sul tema mercoledì, dopo il consiglio provinciale, è stato il sindaco e presidente ... Come scrive umbria24.it

stadio clinica stefano bandecchiStadio-clinica, lo strappo di Bandecchi: «Partono subito i lavori» - Al termine dell'udienza di ieri al Tar dell'Umbria, il sindaco Stefano ... Si legge su ilmessaggero.it

stadio clinica stefano bandecchiStadio-Clinica, si riaccende lo scontro: Bandecchi contro l’Avvocatura regionale - Clinica: il sindaco Stefano Bandecchi risponde duramente all'avvocatura regionale dopo l'udienza del TAR. Come scrive ternananews.it

Cerca Video su questo argomento: Stadio Clinica Stefano Bandecchi